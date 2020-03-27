Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88125
ALTIN
337.271
DOLAR
6.4499
STERLİN
7.9848
EURO
7.1137

2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kazaya şahit olduk

2020 yılı Şubat verilerine bakıldığında sadece Şubat ayında toplam yapılan trafik kaza sayısı 31 bin 326 olurken, 2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kaza olduğu saptandı. Bu kazaların da 235’inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kazaya şahit olduk

2020 yılı Şubat verilerine bakıldığında sadece Şubat ayında toplam yapılan trafik kaza sayısı 31 bin 326 olurken, 2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kaza olduğu saptandı. Bu kazaların da 235’inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

27 Mart 2020 Cuma 14:48
2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kazaya şahit olduk

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadeceOcak ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına bin 658 haber yansıdığı tespit edildi. 2020 yılından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde ise 4 bin 93 haber olduğu gözlendi. Haber başlıkları incelendiğinde ise yapılan kazaların kış ayı olması sebebi ile buzlanma ve bunun yanı sıra hızdan kaynaklandığı kaydedildi.

EN ÇOK CEZA ARAÇ PLAKASINA KESİLDİ

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Şubat ayı trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle Şubat ayında toplam yapılan trafik kaza sayısı 31 bin 326 olurken, 2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 trafik kazası olduğu saptandı. 2 ayda olan bu kazaların da 235’inin ölümle sonuçlandığı kaydedilirken, 255 kişinin hayata veda ettiği belirlendi.Trafik kazalarına sebep olan unsurun ise bundan önce olduğu gibi 23 bin 91 adet ile sürücüden kaynaklandığı tespit edildi. İlk iki ayda uygulanan toplam trafik cezası da 2 milyon 735 bin 496 olurken, cezaların 2 milyon 120 bin 296 ile en çok araç plakasına

İlgili Haberler
Belediyeden 112 Ambulans istasyonuna dezenfeksiyon alanı
Belediyeden 112 Ambulans istasyonuna dezenfeksiyon alanı
Polis Cemaati uyardı "safları sıklaştırmayın"
Polis Cemaati uyardı "safları sıklaştırmayın"
Bakan Pakdemirli'den atama bekleyen gençlere müjde
Bakan Pakdemirli'den atama bekleyen gençlere müjde
Mehmet Hacıismailoğlu vefat etti
Mehmet Hacıismailoğlu vefat etti
LGS'nin örnek soru kitapçığı yayımlandı
LGS'nin örnek soru kitapçığı yayımlandı
Tekin Kerman’ın yeğeni Abdullah Kayım vefat etti 
Tekin Kerman’ın yeğeni Abdullah Kayım vefat etti 
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim