2020 yılı yatırım ve çalışma programı incelemeye alındı

İl Genel Meclisi’nde yapılan görüşmelerin ardından 6 milyon 935 bin lira bütçeli 2020 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve Çalışma Programı incelenmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi. Yapılan açıklamanın ardından CHP Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, program ödeneğinin bazı köyleri kapsadığını ve ödeneğin genele yayılması gerektiğini belirtirken, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ise programın aynen uygulanacağı anlamına gelmediğini bu nedenle incelenerek karar verileceğini dile getirdi.

(Erkan BAYATLI)