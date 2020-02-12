2020 “Patara Yılı” oldu

İHA’nın haberine göre, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, “Patara, Likya dönemine başkentlik yapmış bir liman şehri. Doğası, plajları, tarihi dokusu itibariyle öne çıkan yerleşim birimimiz. Ben inanıyorum ki, Antalya, Kaş, Patara bu vesileyle turizm anlamında öne çıkacak. Cumhurbaşkanımıza destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadesini kullandı.

Patara antik kenti Antalya - Fethiye arasında, Ksanthos vadisinin güneybatı ucunda deniz kıyısında yer alıyor. Apollon’un doğduğu yer ve Apollon kehanet merkezi olarak bilinen Patara, Lykia'nın en önemli ve en eski kentlerinden. Pers komutanı Harpagos yönetiminde ordunun İ.Ö. 540 yıllarındaki Lykia seferini anlatan ilk bilgiler Herodotos’a ait.

Patara’nın en önemli yapılarından birisi Erken Roma Dönemi’nde yapılan Yol Kılavuz Anıtı (Miliarium Lyciae). Bunun yanı sıra Patara Nekropolü ve mezar mimarisi kentin önemine koşut olacak denli çeşitli ve zengindir. Klasik bir Lykia kentine göre az sayıda da olsa, erken dönemi simgeleyen mezar bulunuyor. Buna karşın özellikle Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait çok sayıda farklı mezar mimarisi de Patara’ya özgü.

(Volkan SINAYUÇ)