“2020 kadınlar için zor bir yıl oldu”

12 ay değerlendirmesinin olduğu raporda, 2020 yılının kadın açısından zor bir yıl olduğu vurgusu yapıldı.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “2020 yılı, kadınlar açısından çok daha zor bir yıl oldu. En az 297 kadın katledildi, 161 kadın da şüpheli şekilde öldü. Kadınlar, en çok ateşli silahlarla, evlerinde ve sokak ortasında öldürüldü. Ölüm, kadınlara hep en yakınlarından geldi. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyet, katillerini de üretti.

Tercihimiz eşit, özgür, demokratik, adil bir yaşamdan yana. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak; şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara ‘Yaşam Hak’ destek hattımızla ulaşıyoruz.

Yalnız değilsin biz varız” diyoruz. Kadın dernekleriyle kenetlenerek, örgütlü mücadelemizi büyütüyoruz. 2021 yılında, dipten gelen bir dalgayla kadınların, ülkemizin kaderini değiştireceğine inanıyor, hepinizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz” dedi.

CHP Kadın Kolları’nın basın açıklamasına İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve çok sayıda partili destek verdi. (Haber Merkezi)