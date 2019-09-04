2019-2020 Adli Yıl açılışı nedeniyle kokteyl düzenlendi

Adli tatilin sona ermesi ve 2019-2020 adli döneminin başlaması nedeniyle Çorum Barosu tarafından Altınkaya Arena’da kokteyl düzenlendi.

Düzenlenen kokteyle Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, İl Garnizon Komutanı Per.Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Esnaf ve Sanatkarlar odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, daire müdürleri, avukatlar ve adli yargı mensupları katıldı.

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’ın konuşması ile başlayan programda İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan bir konuşma yaparak yeni adli yılın, tüm hakim, savcı ve yargı mensupları için hayırlı olması dileklerinde bulundu. Hukuk devleti dendiğinde; insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan bütün adalet ve hukuk düzenini kurarak bunun yürümesini sağlayan işlemlerin denetimini sağlayan yapı akla geldiğini belirten Ertan, birey-devlet ilişkisinin de bu yolda göz önüne alınması gerektiğini ifade etti. Devletin yerine getirmesi gereken işlerin artması, kamu ve kişi haklarındaki ilişkilerin de artması nedeniyle yargının da tarafsız olması gerektiğini söyledi. Kararların bağımsız yargı mercileri ile alınması ve bunun dışa yansımasının doğru olacağını anlatan Feyzullah Ertan, “Yargılama faaliyetinin adaletli olmasının yanı sıra hızlı olması da gerekir. Uyuşmazlıkların önceden belirlenen sürede sonuçlandırılması amaçlanıyor. Bizler de bunu göz önüne alarak adaletli bir yargı için çalışacağız” dedi.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan ise konuşmasında; 2019-2020 Adli Yılı’nın hakimlere, savcılara avukatlara ve adliye çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. Ceylan, “Kutsal bir mesleği icra etmekten gurur duyuyorum üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. 15 Temmuz’da da bu görevimizi yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. İleride daha hızlı ve adil bir yargılama sürecine inancımız tamdır. Milletimizin de isteği budur” dedi. Program, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca’nın konuşması ve müzik dinletisi devam etti.