200 aileye giysi ve gıda dağıtımı yapıldı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardıma muhtaç olan aileler için düzenlediği son çalışmalarla yüzlerce kişiye ulaştı. Bir süredir hazırlıkları yapılan yardımlar yüzlerce aileye ulaştırıldı.

Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, derneğin yardım çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek; “Dünyanın birçok bölgesine yardımlar ulaştırıyoruz ama önceliğimiz elbette kendi mahallemiz, kendi şehrimiz ve kendi ülkemizdir. Bizim ülkemizde de çok sayıda yardıma muhtaç insan yaşamaktadır ve biz elimizden geldiğince bu kardeşlerimize can suyu olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımıza da bu yardımları yaptıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

HÜZNÜ VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORUZ

Yardıma muhtaç ve birçok sorunla boğuşmak zorunda kalan insanları görünce üzüldüklerini ve ufacık yardımlarla nasıl mutlu olduklarını görünce de sevince boğulduklarını belirten Öztekin, “Allah yardım etsin ve bizlere de onlara daha fazla sahip çıkma imkanı versin” dedi. Hayırseverlerin yardım yapılan kişilerin nasıl bulduğu yönünde sorular sorduğunu anlatan Öztekin, Cansuyu Derneği olarak yapılan başvuruları değerlendirip, yerinde araştırma yaparak ihtiyaç sahiplerinin direk kendilerine, emanetleri ulaştırdıklarını anlattı.

Emrah Öztekin, “Siz de Cansuyu Derneğimizle iletişime geçerek bu kardeşlerimizin yüzünün gülmesine sağlayabilirsiniz. Bu kış günlerinde yardıma muhtaç kişileri unutmayan hayırseverlere teşekkür ediyor, Cenabı Allah’ın da kıyamet günü onları unutmamasını niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)