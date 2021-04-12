“20 yıldır iktidardalar, ne treni ne de uçağı getirebildiler”

“10 bine sel kaldın” üye kampanyası kapsamında Çorum’a gelen Altınöz, partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Yakup Taş ve çok sayıda partilinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Altınöz, iktidarın iyi yaptığı icraatları takdir ettiklerini, ancak eksik buldukları kimi icraatları ise eleştirdiklerini belirterek, Türkiye’de farklı bir muhalefet partisi profili çizdiklerini söyledi.



Yeniden Refah’ın kurulmasıyla birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını kaydeden Altınöz, Genel Başkanları Dr. Fatih Erbakan ile birlikte siyasete nezaket ve zarafet kazandırdıklarını dile getirdi. Altınöz, Fatih Erbakan’ı Türkiye’nin en genç devlet başkanı yapacaklarını vurgulayarak, Türkiye’yi 1997’den buyana beklediği refah hükümetiyle tanıştıracaklarını bildirdi.

Çorum’da STK ve esnaf ziyaretinde bulunacaklarını belirterek, yaşanan sorunları yerinde inceleceklerini söyleyen Altınöz, “Çorum’a defalarca geldik. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Çorum’un sorunlarını biliyoruz. Çorumlu, denize bu kadar yakınken maalesef Samsun’a trenle gidemiyor. Havalimanının ve tren yolunun olması lazım. 2021’in dünyasında bu durum akıl alır bir şey değil. Buradan AK Parti’ye sesleniyorum; 20 yıldır Çorumludan oy alıyorsunuz ancak ne demiryolunu getirebildiniz ne de havalimanını. Bir belediye binasını dahi yapamadınız. Siz ne işe yarıyorsunuz?” dedi.

Türkiye’nin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak ikiye bölündüğünü ancak Genel Başkanları Fatih Erbakan’ın 3. ittifak söylemiyle siyasetin farklı bir boyuta taşındığını belirten Altınöz, “Genel Başkanımız ‘geçim ittifakı’ dedi. ‘Vatandaş ittifakı’ dedi. Bizler Yeniden Refah olarak adil düzen ittifakını yeniden kuracağız” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)