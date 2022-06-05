“20 yılda 3 km tren yolu yapmayan bu iktidara 1 milletvekili bile vermeyin”

3 gün boyunca Çorum’da bir dizi ziyaret ve incelemede bulunan Başarır, dün de partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenleyerek, Çorum’daki izlenimlerini paylaştı.

3 gündür Çorum’da toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini kaydeden Başarır, “8 bin vatandaşımızın elini sıkmışız, 30 kilometre yol yürümüşüz. Bize laf yetiştirmeye çalışan iktidarın Çorum milletvekilleri neden sizleri sokaklarda göremiyoruz? Zamları, yasakları, iftira atmaları çok iyi biliyorsunuz. Sahte verilerle halkı kandırmayı iyi biliyorsunuz. Ankara’dan konuşmak kolay, gelin Çorum’da pazarda konuşun” dedi.

Çorum’da temas ettikleri herkesin mağdur olduğunu belirten Başarır, “Köylere gidiyoruz, yolları bozuk. Yollar yapılmıyor. Halkımız hiç üzülmesin seçimde Millet İttifakı iktidara gelecek. 2024 yerel seçimlerinde Belediye’de de İl Genel Meclisi’nde de çoğunluk biz olacağız. Hem genelde hem yerelde iktidar olacağız. Halkımız rahat olsun. Yolsuzluk dönemi, adam kayırma dönemi bitiyor” ifadelerini kullandı.

Makine sanayisiyle, tuğla-kiremit sektörüyle, yumurtacılığıyla, leblebiyle, tarımıyla, 7 bin yıllık geçmişiyle Çorum’un Millet İttifakı iktidarında bambaşka bir noktada olacağını söyleyen Başarır, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Buradan Çorum halkına sesleniyorum. 20 yılda 3 km tren yolu yapmayan bu iktidara 3 değil, 1 milletvekili bile vermeyin.

Üniversitenin kampusunu bitirmeyen bu iktidara 1 milletvekili bile vermeyin. Rize Havaalanı’nı 1 yılda bitiren ancak Çorum Havaalanı’nı bitirmeyip yarım bırakan bu iktidara yarım vekil bile vermeyin. Bu iktidarı affetmeyin.

Çorum halkı şunu iyi bilsin ki, Mersin-Samsun tren yolu bizim iktidarımızda yapılacak. Buradan şeref sözü veriyorum. Çorum artık göç vermeyecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde kadına ‘sürtük’ diyen bir Cumhurbaşkanı görülmedi. Böyle bir Cumhurbaşkanı görmek istemiyoruz. Üstelik özür dileyeceği yerde ‘halk diliyle konuşuyoruz’ dedi. Cumhurbaşkanı, bu halk birbirine ‘sürtük’ demez. Seçimler artık yakın, bu halk senin ağzına acı biberi sürecek. Kendi kirliliğinizi, çirkinliğinizi halka bulaştırmayın.

Yakın zamanda 20 milletvekiliyle yeniden Çorum’a geleceğiz. Daha çok köye gideceğiz, daha çok seçmenle buluşacağız. Millet İttifakı olarak Çorum’dan en az 3 vekil çıkaracağız.

Güzel günler yakın. Hiçbir zalime muhtaç olmadığımız günler yakın. 84 milyonu kucaklayan bir Cumhurbaşkanı gelecek ama saraya değil, Çankaya’ya gelecek.”

Basın toplantısında Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, önceki dönem il başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, ilçe başkanları ve partililer hazır bulundu. (Taner ŞİMŞEK)