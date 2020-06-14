20 yaşındaki genç kız şiddetli yağmur altında intihara kalkıştı

Olay saat 14.00 sıralarında Yavruturna Mahallesinde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın beşinci katına çıkan 20 yaşındaki Y.Y’yi gören çevre sakinleri polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, inşaatın son katında ayaklarını aşağıya sarkıtmış ve sürekli ağlayan Y,Y’nin yanına çıkarak intihar girişimşnden vazgeçirmeye çalıştı.

Şiddetli yağmura rağmen Y,Y., polis tarafından ikna edilemeyince devreye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bünyesinde görevli uzmanlar girdi.

Olay yerinde genç kızla görüşen uzmanlar, konuşmaların ardından Y.Y’yi ikna ederek intihar girişiminden vazgeçirdi. Uzmanlar ve polisle birlikte aşağı inen genç kız, olay yerindeki 112 Acil Yardım ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra Y.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığında olduğu öğrenilen genç kızın ailevi sebeplerden dolayı intihara kalkıştığı öne sürüldü.