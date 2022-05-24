“20 bin lirayı ödeyemeyen bir Belediye devralmıştık”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2019 Mart’ında göreve geldiklerinde personel maaşlarını ödemek için kredi çekmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Güncel 24.05.2022, 22:22
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Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi’nin Anitta Otel’de düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yapan Aşgın, Belediye çalışanlarının görevlerini aşkla yerine getirdiğini belirtti.
Göreve geldikleri dönemde kredi çekerek maşaları zor ödediklerini kaydeden Aşgın, “20-30 bin lirayı ödeyemeyen bir Belediye devralmıştık. Böylesi zor bir sürecin ardından 102 milyon 500 bin liraya Çimento’nun arazisini satın aldık. 60 milyonunu direk kasamızdan ödedik. Ve şu anda orada yeni bir şehir kuracağız. Maaşlarını ödeyemeyen bir durumdan böylesi bir noktaya geldik. Burada ‘Halil İbrahim bereketi’ var” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)
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