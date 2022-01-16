2 TIR çarpıştı: 1 ağır yaralı
Güncel 16.01.2022, 13:37 16.01.2022, 13:38
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Çorum'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza Kargı ilçesi Hacıhamza Köyü D-100 karayolunda meydana geldi.
Samsun İstikametinden İstanbul yönüne giden Tayfun Kosif yönetimindeki tır sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Ramazan Kurtoğlu yönetiminde ki tır ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Tayfun Kosif ağır yaralanırken, diğer sürücü Ramazan Kurtoğlu ise kazayı yaralanmadan atlattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı tır sürücüsü Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
(Mustafa Ulusoy)
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