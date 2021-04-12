2 semt sahası yapılacak

Çorum Belediyesi semt sahası yaptırmak üzere ihale düzenledi.

2 Etap Semt Sahaları Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 8 firma katılarak teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 137 bin 149 TL olan ve merkez Bahçelievler ile Üçtutlar Mahallelerinde 30x50 metre ölçülerinde 55 mm kalınlıkta sentetik çimli etrafı 40x40 3,5 mm kalınlıkta pvc tel örgü ile çevrili futbol sahaları yapım işini kapsayan ihalede en uygun teklifi 768 bin 700 TL ile Mustafa Öztorun verdi.

İhalede ayrıca Dinarsportif İnşaat 772 bin 200 TL, Ferudun Elmas 791 bin TL, Arena Enerji İnyaat 873 bin 400 TL, Ankamep İnşaat 918 bin TL, Deniz Akdeniz 930 bin TL, Coykunsel Spor Malzemeleri İnşaat 947 bin TL ve Çisem Peyzaj Temizlik ise 2 milyon 725 bin TL’lik teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

