2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Alınan bilgiye göre kaza geçtiğimiz gün Çorum İskilip Karayolu Danaderesi mevkiinde yaşandı. S.G.(30) yönetimindeki otomobil ile F.A.(51) yönetimindeki otomobil karşılıklı çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte her iki otomobilde bulunan H.A., G.S. ve Ş.G., yaralandı. Kazanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kente bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



(Volkan SINAYUÇ)

