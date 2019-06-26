2 kazada 5 yaralı

Alınan bilgiye göre Sungurlu Çorum Karayolu üzerinde Gaffurlu Köyü mevkiinde yaşanan kazada M.E (67) yönetimindeki araç karşı yönden gelmekte M.E.U. (37) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.E. (62) isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kuşsaray Köyü mevkiinde ise O.İ (33) yönetimindeki araç Samsun ilinden Çorum iline seyir halinde iken aynı yönde seyir halinde olan E.D. (35) isimli şahıs yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A. (50) isimli kadın hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)