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2 kazada 4 yaralı

Çorum’da yaşanan iki kazada 4 kişi yaralandı.

2 kazada 4 yaralı

Çorum’da yaşanan iki kazada 4 kişi yaralandı.

27 Ekim 2019 Pazar 22:24
2 kazada 4 yaralı

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’nde yaşanan kazada M.S sevk ve idaresindeki araç ile E.Ö yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise yine Çorum merkezde yaşandı. M.Y yönetimindeki otomobil ile M.B sevk ve idaresindeki traktör çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü de hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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