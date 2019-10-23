2 kazada 2 yaralı

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi’nde C.T sevk ve idaresindeki araç seyir halinde iken S.K isimli yayaya çarparak yaraladı. Yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sungurlu Fatih Mahallesi’ndeki kazada ise N.B isimli sürücünün sevk ve idaresindeki araç trafik ışıklarına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)