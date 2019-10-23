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2 kazada 2 yaralı

Çorum’da yaşanan iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

2 kazada 2 yaralı

Çorum’da yaşanan iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:19
2 kazada 2 yaralı

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi’nde C.T sevk ve idaresindeki araç seyir halinde iken S.K isimli yayaya çarparak yaraladı. Yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sungurlu Fatih Mahallesi’ndeki kazada ise N.B isimli sürücünün sevk ve idaresindeki araç trafik ışıklarına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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