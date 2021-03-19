2 Çorumlu MHP MYK’da

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli 13. Olağan Büyük Kurultay’da 1277 delegenin oyuyla yeniden Genel Başkanlık görevine seçilirken, MHP’yi 2023 seçimlerine taşıyacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu da belirlendi.

MHP’nin 13. Büyük Kurultayı’nda Osmancıklı Nur Tuğba Aktay ile Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur da MYK’ya seçildi. Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongrede Devlet Bahçeli 10'uncu kez genel başkan seçildi. Kongrede 75 kişilik MYK'ya 36 yeni isim girerken, iki Çorumlu isim liste dışı kaldı.



Buna göre MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve hemşehrimiz Yusuf Öbekçi MHP MYK’da liste dışında kaldı. Bahçeli ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ile partinin önemli isimlerinden Ruhsar Demirel, Sefer Aycan ve Zühal Topcu’yu da listesinde yer vermedi.

Bir önceki dönemde MHP MKY’da yer alan Osmancıklı hemşerimiz Karalar Güney Köyü'nden Tahsin Cufadar'ın kızı Nur Tuğba Aktay kongrede yerini korudu. Aktay; “İstiklal için birlik İstikbal için dirlik. Rabbim bizleri utandirmasın” diyerek görevini layıkıyla en iyi şekilde yapacağını ifade etti.

Çorum’dan da MHP İl Başkanı Agah Karapıçak başta olmak üzere delegeler ve partili yöneticilerin katıldığı kongrede Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur da MYK’ya girmeyi başardı.



(Haber Merkezi)