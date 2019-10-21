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2 çocuklu anne yardım istiyor

Çorum’da 2 çocuğu bulunan 36 yaşındaki Özlem Arıcı, kendisine uzanacak yardım elini beklediğini söyledi.

2 çocuklu anne yardım istiyor

Çorum’da 2 çocuğu bulunan 36 yaşındaki Özlem Arıcı, kendisine uzanacak yardım elini beklediğini söyledi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 20:20
2 çocuklu anne yardım istiyor

Kent merkezinde iki çocuğu ile yaşamını sürdüren Özlem Arıcı, çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını, eşinin ise bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğunu belirterek, geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Anne Arıcı, yaptığı açıklamada, “Devletimiz tarafından aylık 980 lira maddi yardımda bulunuluyor. Zaman zaman belirli maddi yardım da yapılıyor. Benim iki çocuğum var. Yapılan para yardımının 550 lirasını ev kirasına veriyorum. Önümüz kış ve kullandığımız eşyalar ise çok eski, evimizde çocuklarımın seyredebileceği bir televizyonları bile yok. Hatta çocuklarımın kışlık giysi, ayakkabı ihtiyaçları var. Ben şunu hiç bir zaman inkar edemem sağ olsunlar, Valiliğimiz tarafından çeşitli yardımlar elbette yapılmakta. Ancak, yeterli gelmiyor. Ben hayırseverlerden ev eşyası, çocuklarıma giysi ve maddi yardım istiyorum” dedi.

Arıcı, yardımcı olmak isteyenlerin 0531 330 26 70 numaralı telefonla kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.

(Yusuf ÇINAR)

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