2 çocuk babası işçi, iş kazasında yaşamını yitirdi
Çorum Merkez Çukurören Köyü nüfusuna kayıtlı evli iki çocuk babası Bektaş Ecevit (33), Kocaeli’de çalıştığı iş yerinde iş kazası geçirerek hayatını kaybetti.
Güncel 30.06.2020, 10:47 30.06.2020, 10:49
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Olay yerine iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı inceleme sonrasında genç inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bektaş Ecevit’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Bektaş Ecevit’in cenazesinin bugün doğum yeri olan Çorum Merkez Çukurören Köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (Haber Merkezi)
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