19 yaşındaki genç 42 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Geçtiğimiz aylarda yaşanan trafik kazasından sonra 42 gün yaşam mücadelesi veren 19 yaşındaki Tunahan Doğu, hayata veda ederek yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Çorum-Osmancık karayolu üzerinde 11 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Kazada yaralananlardan 19 yaşındaki Tunahan Doğu yaşam mücadelesini kaybetti.

Hanefi Köyü’nden gelme; Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden, Fahri Çetin’in torunu, Satı Çetin’in oğlu, Satılmış, Emrah ve Can Çetin’in yeğenleri Tunahan Doğu, Osmancık Asri Mezarlık'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

