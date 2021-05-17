“19 Mayıs, Türk milletine pranga vurulamayacağının göstergesidir”

102 yıl önce Türk milletinin istiklali için yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’taki Samsun yolculuğunun tarihi bir başlangıcı ifade ettiğini kaydeden Şahin, “Bu başlangıç ve devamında tüm ülke sathında oluşan milli ruh, bizim en kıymetli yol göstericilerimizdir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atan, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ve Bandırma Vapuru’ndaki yol arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. Onları ilk önce Samsun’da, ardından Havza, Amasya, Erzurum, Sivas’ta bağrına basan Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Gençler olarak tarihimizi ve atalarımızın mücadelesini her zaman referans olarak görmekteyiz” diyen Temur, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“19 Mayıs sadece, Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, Büyük Türk milletine asla prangaların vurulamayacağının göstergesidir. Milli mücadelenin başladığı bu anlamlı günün gençlere ithaf edilmesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma idealinin bir başka göstergesidir. Bizler biliyoruz ki bu seviyeye ulaşmanın en büyük yolu gençlere verilen önem ve değerin artmasından geçmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde de gençlere gerekli önem ve değer verilmiş, Gençler bu ülkenin geleceğini etkileyen tüm kararların içerisinde aktif bir şekilde rol almıştır ve almaya da devam etmektedir. Unutmayalım ki Gençler bu ülkenin aydınlık suretleri ve geleceğidir.

Bu vesileyle 19 Mayıs’ın 102. yılında Samsun yolculuğuyla bir mücadelenin ateşini yakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemize sahip çıkma iradesiyle milli ruhumuzu besleyen tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.” (Haber Merkezi)

