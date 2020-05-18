“19 Mayıs'ta yakılan bağımsızlık meşalesiyle balkonları aydınlatalım”

Atatürk ve silah arkadaşlarının ulusun göğsüne taktığı 19 Mayıs nişanının, tarihin sonuna dek parlayacağını belirten Yaşar, 19 Mayıs 1919, tarihimizin akışına yön veren önemli dönemeçlerdendir. Ülkenin kurtuluşunun ancak ulusla birlikte başarılabileceğini gören Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkışı; bağımsızlık hareketinin sembolü olmuştur. Türk Ulusu, Atatürk'ün önderliğinde kenetlenerek kendi geleceğine el koymuş, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile var olma mücadelesi vermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tarihimizi 1919'dan başlatan tarih anlayışını reddediyorum” sözlerine karşılık, 19 Mayıs tarihinin, ulusun zihninde emperyalizme karşı bağımsızlık, saltanat ve hilafete karşı demokrasi savaşının adı olarak yer ettiğini dile getiren Yaşar, Atatürk’ün, ülkenin ve ulusun içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmediğini, yenilmiş, çağın gerisinde kalmış bir imparatorluktan çağdaş bir devlet yarattığını ve modern Türkiye Cumhuriyetini kurduğunu vurguladı.

Atatürk'ün 19 Mayıs'ı hediye ettiği gençliğin umutlarının karartıldığını, günü adayacak kadar önem verdiği sporun, siyasileştirildiğini dile getiren İlhan Yaşar, “Güvenilir toplumsal araştırmalar göstermektedir ki vatanın genç evlatlarının büyük bir çoğunluğu, baskıcı politikalar ve hükümetin ülkeyi geriye götüren hamleleri nedeniyle hayallerinin peşinden koşmak için yurtdışına gitmeye çalışmaktadır. Yine araştırmalara göre 5 gencimizden birisi işsizdir. Gençlerimizin birçoğu, eğitim sisteminin içine düşürüldüğü niteliksizlik nedeniyle okumanın bir fayda getirmeyeceğini düşünmektedir. Gençlerimizi spora, okula, kitaba, sorgulayan ve ışıldayan bireyler olmaya itecek hiçbir devlet politikası bulunmamaktadır” dedi.

“Ülkede en çok sevilen spor dalı olan futbolun, eski Roma'da halkın açlığını unutsun diye düzenlenen arena müsabakalarına dönüştürüldüğünü anlatan Yaşar, çocuklarımızın bedenlerini tanıması, sınırlarını öğrenmesi ve spora yetenekleri varsa bunu erkenden fark etmeleri için hayati olan beden eğitimi derslerinin, yeni müfredatta iyice göstermelik hale getirildiğini kaydetti.

Yaşar açıklamasında şunları dile getirdi: “Başöğretmen Atatürk'ün yolundaki eğitim neferlerinin çatısı olan Eğitim-İş olarak, bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bağımsızlığımızı kazandıran Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ile anıyoruz. Bugünün armağan edildiği gençlerimiz başta olmak üzere, tüm ulusumuzu 23 Nisan'da yaptığımız gibi balkonlarımızı tören yerine çevirmeye; salgının, siyasi engellemelerin, tarihi çarpıtma gayretlerinin bile vatan sevgimize ket vuramayacağını göstermeye davet ediyoruz”(Haber Merkezi)