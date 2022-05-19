19 Mayıs kutlanacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103.’ncü yıldönümü bugün tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de kutlanacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri bugün saat 10.00’da Saat Kulesi’nden Atatürk Anıtı’na yapılacak olan Gençlik Yürüyüşü ile başlayacak. Daha sonra ise saat 10.30’da Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşecek.
Bayram kutlamaları ve Gençlik Şenliği ise saat 11.00’da Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak şenlikte Vali Mustafa Çiftçi gençlerin ve halkın bayramını kutlarken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na yönelik şiirlerin okunması, judo, jimnastik ve tekvando gösterileri, Belediye Bandosu ve Mehnteran ekibinin konseri ile devam edecek şenlikte gençlik haftasında yapılan yarışmaların ödül töreni, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi gerçekleşecek. Bayram kutlamaları kapsamında bugün saat 20.10’da da Atatürk Anıtı’ndan Saat Kulesi ve sonrasında Kadeş Meydanı’nda sona erecek fener alayı gerçekleşecek.
(Volkan SINAYUÇ)
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