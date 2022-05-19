19 Mayıs kutlanacak

Bayram kutlamaları ve Gençlik Şenliği ise saat 11.00’da Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak şenlikte Vali Mustafa Çiftçi gençlerin ve halkın bayramını kutlarken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na yönelik şiirlerin okunması, judo, jimnastik ve tekvando gösterileri, Belediye Bandosu ve Mehnteran ekibinin konseri ile devam edecek şenlikte gençlik haftasında yapılan yarışmaların ödül töreni, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi gerçekleşecek. Bayram kutlamaları kapsamında bugün saat 20.10’da da Atatürk Anıtı’ndan Saat Kulesi ve sonrasında Kadeş Meydanı’nda sona erecek fener alayı gerçekleşecek.

(Volkan SINAYUÇ)

