“19 Mayıs İstiklalin başlangıcıdır”

İşgal altındaki başkentin karamsarlık, teslimiyet yayan havasından uzaklaşıp, Türk milletinin yazacağı bağımsızlık destanının yaşanacağı Anadolu’ya yöneliş kararıyla 16 Mayıs’ta İstanbul’dan başlayan yolculuğun ilk adımının 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkılarak atıldığını anlatan Gül, 19 Mayıs’ın, ordusunu, silahını, erzakını, temsilcilerini, önderlerini, milletin el ele, omuz omuza yarattığı bir mucizenin işaret fişeği olduğunu kaydetti. Gül, “Ambarındaki zahiresini, ayağındaki çarığı, sırtındaki giyimini, ahırındaki koşumunu, gelinlerin boynundaki takıları, genç kızların sandığındaki çeyizlerini, Mehmetlerin soylu kanını analarının ak sütü gibi helal ettikleri bir kutsal kavganın sonunda kazanılacak İstiklal’in başlangıcıdır 19 Mayıs!

Çorum TÜRKAV, ülke bütünlüğünün, Korunması ve kollanması gereken bu müstesna günlerde, Türk kahramanların emanetinin savunulmasında üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle mücadeleyi sürdüreceğini kamuoyuna saygıyla duyurur. yaşasın Cumhuriyet yaşasın, Yüce Türk Milleti” dedi. (Haber Merkezi)