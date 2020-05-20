19 MAYIS İÇİN UÇTULAR

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bayat semalarında renk cümbüşü gerçekleşti. Her hafta farklı lokasyonlarda atlayış yaparak yamaç paraşütü sporuna ilgiyi arttırmayı amaçlayan, Çorum'un yamaç paraşütü sporu ile tanınmasını amaçlayan Çorum Sportif Havacılık Kulübü üyeleri tarafından 19 Mayıs dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Yamaç paraşütü sporcuları Bayat semalarında uçtular.