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19 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 19 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

Güncel 27.11.2020, 14:35
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19 kişinin KYK yurdundaki karantinası devam ediyor

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son iki haftada 53 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda karantinaya alındığını, bu kişilerden günlük masraflarının tahsil edildiğini belirtti. Çiftçi ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken kurallara aykırı hareket eden 53 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 19 kişinin kalan izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 15 bin 76 iş yeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 165 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 8 bin 849 iş yeri ve kişi için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

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