Son Dakika

19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 545'e yükseldiğini açıkladı.

Güncel 23.07.2020, 00:15
32
19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 545'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 404 test yapılırken, 902 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 222 bin 402 oldu.

Bugün bin 203 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 205 bin 214'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 381, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 244 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 23 Temmuz 2020
İmsak 03:33
Güneş 05:21
Öğle 12:52
İkindi 16:48
Akşam 20:12
Yatsı 21:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@