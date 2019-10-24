1834 rakımda doğa yürüyüşü

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK) üyeleri, Orman İşletme, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri eğitimcileri Fatih Çatak, Birgül Yazar, Emine Nurhan Turhan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden Orman Mühendisi Arzu Yavuz, Veteriner Hekim Abdullah Sülek, Orman Mühendisi Sami Demir ve öğrencilerin katıldığı etkinlik Osmancık Başpınar Köyü Karaca Yaylası’nda başladı. Çorum’dan sabah saatlerinden hareket eden grup ilk olarak Karaca Yaylası’na ulaştı. Burada araçlardan inen grup Karaca Yaylası'ndan 1834 rakımda bulunan İnegöl dağı zirvesine kadar yürüdü. Grup burada dev Türk bayrağı açarak Suriye’de bir kahramanlık örneği daha sergileyen Mehmetçiğe selam çaktı. Daha sonra burada kumanyaları ile öğle yemeklerini yiyen grup yürüyerek tekrar Karaca Yaylası’na indi.

Yaklaşık 11 kilometrelik yürüyüşle ilgili bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, ecdadımızın ne emeklerle, hangi sıkıntıları çekerek Cumhuriyeti nasıl kurduğunu gençlere çeşitli etkinliklerle anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan faaliyetlerle bir zafer kazanılırken sadece savaşla değil sporla, bilimle, sanatla, kültürle kazanıldığını, ülkemizi temsil ederken, bütün bu dallarda kazanılan başarılarla temsil edilmesi gerektiğini vurguladıklarını dile getiren Şengül, “İstiyoruz ki, gençler önce kendi ilinizi, çevrenizi tanıyın ve sahiplenin. Yaptığımız yürüyüşle Çorum’un böyle bir doğal güzelliği olduğunu belki de ilk defa öğreniyorsunuz. Bu güzelliğe bizlerden sonraki nesil siz olduğunuz için sizler sahip çıkacaksınız ve sizden sonraki nesillerde sizlerden görüp sahip çıkacaklar. Bizler aslında değerlerimizi tanıyarak vatan sevgisini idrak edebiliyoruz. Bizi ülke olarak dışa karşı koruyan asıl duygu, birlik ve beraberlik duygularımız. Biz bu duygularımızı yitirmemek için her yıl, zorluklarla kazandığımız, ve birçok şehit verdiğimiz Cumhuriyet bayramını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Hepinizin, hepimizin Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize ise acil şifalar diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)