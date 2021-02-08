“18 yıl sonunda gelinen nokta modern sömürülme”

Hazinenin son olarak 3,5 milyar USD tahvil ihracı gerçekleştirdiğini, ihaleye yabancı yatırımcının ilgisinin yüksek olduğunu ve toplam 15 milyar dolarlık talep geldiğini kaydeden Vargeloğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yapılan tahvil ihracının %36’sını ABD, %32’sini İngiltere’deki yatırımcılar satın alırken, %10’u Türkiye’deki yatırımcılara satın almıştır.

ABD’de 10 yıllık tahvilin faizi %1, İngiltere de % 0,28 Türkiye de ise %5 - % 6’dır. Kötü yönetimin neticesinde, 5 yıl önce 29 milyar TL olan bütçe açığı, 2021 bütçesinde 245 milyar TL olarak hedeflenmiş ve bunun yaklaşık 179,5 milyar TL’si faiz ödemesine ayrılmıştır.

Tüm dünya üzerinde çift haneli enflasyon yaşanan toplam 22 ülke var. Yani, yüksek enflasyon tüm dünyada sadece %10’luk ülke grubunun bir sorunu halindedir.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ivedilikle geçilme, kuvvetler ayrılığı demokrasinin temel ilkesi olarak benimsenmelidir. Evrensel hukuk sistemi inşa edilmelidir. Dış politikada düşman yaratılmaya çalışılmamalı, dünya ülkeleri ile ilişkiler kuvvetlendirilmelidir. İçerde kutuplaştırmadan kaçınılmalı, kucaklayıcı bir yönetim sağlanmalıdır. İnsan ve toplum odaklı siyaset yapılmalıdır. Yabancı yatırıcı, hukuk reformu ile ülkemize güveni sağlanmalı, doğrudan yatırım yapması sağlanmalıdır. Böylelikle iş sahaları açılmalıdır.” (Haber Merkezi)