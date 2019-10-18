18 yaşında ama büyük dolandırdı

Kendisini “savcı” ve “polis” olarak tanıtarak bu yolla üç kişiyi dolandıran Kahramanmaraş doğumlu 18 yaşındaki İsmail M., isimli genç dolandırdığı para ve ziynet eşyaları ile otobüse binip şehir dışına çıkmak üzereyken polis tarafından yakalandı.

Dolandırıcılık olayı Çorum’un Osmancık İlçesinde meydana geldi. 81 yaşındaki Seyit A ve kimlikleri tespit edilemeyen iki kişiyi telefonla arayan dolandırıcı kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, “Sizi Diyarbakır’dan arıyoruz. Hesabınızdan örgüte para aktarılıyor, hesabınızı kontrol edin. Evinizdeki altın para veya döviz cinsinden olan paraların güvence altına alacağız. Eve gelecek polise teslim etmeniz gerekiyor” dedi.

ELLERİNDE NE VARSA VERDİLER

Seyit A., ve diğer 2 kişi gelen telefon karşısında korkup 20.000 TL, 4.000 Euro, 10 adet Cumhuriyet Altını, 1 adet yarım altın, 4 adet bileziği buluşup bu kişiye teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan üç kişiden birisi olan Seyit A., Osmancık Emniyet Müdürlüğü’ne giderek dolandırıldığını söyledi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri Seyit A ve diğer iki kişiyi dolandıran şüpheli şahsın eşkal bilgilerine yönelik yaptığı araştırma ve çalışmada, şahısın İsmail M., olduğu belirlendi.

ADIM ADIM İZLENDİ

MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri İsmail M’nin Osmancık’tan Çorum’a geldiğini tespit etti. Şehrin tüm giriş ve çıkışları dahil olmak üzere Çorum Otogarında çalışmalar yoğunlaştırılarak şüpheli kıskıvrak yakalandı. Polis şahsın elinde bulunan çantasında ve üst aramasında, 19.400 TL, 4.000 Euro, 10 adet Cumhuriyet Altını, 1 adet yarım altın, 4 adet bilezik elde etti.

PARANIN BİR BÖLÜMÜ İLE KIYAFET SATIN ALDI

Dolandırıcı İsmail M., emniyetteki sorgusunda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. İsmail M., ifadesinde, paranın 600 lirası ise tanınmamak için elbise aldığını, olay anındaki elbiseleri değiştirdiğini söyledi. Dolandırıcı İsmail M., Çorum Emniyeti’ndeki sorgusu sonrası suçun işlendiği yer olan Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. 18 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

(Yusuf ÇINAR)