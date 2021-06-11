1.719 işyeri denetlendi

4-11 Haziran 2021 tarihleri arasında il merkez ve ilçelerinde 9 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 1 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 8 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildi ve gerekli işlemler yapıldı.

Bununla birlikte yine merkez ve ilçelerde Mahalle Denetim Ekiplerince 15 bin 179 kişi denetlendi.

Ayrıca denetim ekiplerince 1.719 işyeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlendi. Gerekli uyarılar yapılırken, izolasyon kurallarına uymayan 2 kişi hakkında tutanak tutularak, İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 77 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

11 Haziran 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kimsenin bulunmadığı bildirildi. (Haber Merkezi)

