162 litre sahte rakı ve 5 litre şarap ele geçirildi
Çorum'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 162 litre el yapımı rakı ve 5 litre şarap ile bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Güncel 20.12.2021, 19:23 20.12.2021, 19:29
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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki şahsın ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki ürettikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 162 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı şarap, 2 adet viski aroması, 1 adet anason aroması ile bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve makaronlara el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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