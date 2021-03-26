157 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 731 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 157 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 731 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 157 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 619'e yükseldi.

Toplamda 37 milyon 212 bin 928 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 753 testten, 28 bin 731 yeni vaka sayısı, bin 210 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 120 bin 13 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 186 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 900 bin 829'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 790 olduğu açıklandı.