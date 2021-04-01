152 kişi hayatını kaybetti, 39 bin 302 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 152 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 39 bin 302 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 152 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 537'a yükseldi. Toplamda 38 milyon 578 bin 57 test yapıldı.

Bugün yapılan 240 bin 12 testten, 39 bin 302 yeni vaka sayısı, bin 401 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 317 bin 182 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 193 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 14 bin 226'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 82 olduğu açıklandı.