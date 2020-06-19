1.500 “Baba”ya hediye paketi

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca 21 Haziran Babalar Günü’nde 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 1500 yurttaşa pantolon, gömlek, kolonya ve diğer malzemelerden oluşan hediye paketi dağıtacak. (Haber Merkezi)