1.500 “Baba”ya hediye paketi
Babalar Günü nedeniyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 1500 babaya hediye paketi dağıtılacağı açıklandı.
Güncel 19.06.2020, 20:03
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Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca 21 Haziran Babalar Günü’nde 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 1500 yurttaşa pantolon, gömlek, kolonya ve diğer malzemelerden oluşan hediye paketi dağıtacak. (Haber Merkezi)
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