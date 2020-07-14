“15 Temmuz’da yeni bir tarih yazıldı”
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Milletimiz tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet olma yolunda 15 Temmuz günü bir kez daha tarih yazmıştır” dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Milletvekili Ceylan, devletin kılcal damarlarına yerleşen Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlattı.
Türk Milletinin bu kalkışmaya her zaman olduğu gibi birlik-beraberlik ve dayanışmasını göstererek gereken cevabı verdiğini söyleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Dört yıl önce, yani 15 Temmuz 2016 tarihinde, bazı güç odaklarının maşaları olduğu tespit edilen kişilerce ülkemiz üzerinde gerçekleştirilmek istenilen darbe girişimi, Aziz Milletimizin dimdik ayakta durması, vatanına, milletine, bayrağına ve hükümetine sahip çıkması sayesinde bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmıştır” diye konuştu.
Türk Milletinin tarihi boyunca esareti canı pahasına reddettiğine dikkat çeken Milletvekili Ceylan, bir gecede hem ihanetin hem de zaferin görüldüğüne vurgu yaptı.
O gece 251 canımızın şehit olduğunu belirterek bir kez daha şehitlere minnet ve şükranlarımızı dile getiren Milletvekili Ceylan, “Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimiz bizim gururumuzdur, onurumuzdur. Bizlere düşen şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak ve bayrağı bizden sonraki nesillere teslim etmektir” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)
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