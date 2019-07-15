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“15 Temmuz yeniden dirilişin adı”

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları doldurup, darbeye karşı direnerek destan yazan milletimiz, üzerine çökülmek istenen Türkiye’nin en büyük güvencesi olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

“15 Temmuz yeniden dirilişin adı”

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları doldurup, darbeye karşı direnerek destan yazan milletimiz, üzerine çökülmek istenen Türkiye’nin en büyük güvencesi olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:30
“15 Temmuz yeniden dirilişin adı”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ceylan, “15 Temmuz’u kana bulayan, kardeş canına kıyan hainleri şiddetle lanetliyoruz. Vatanını canı pahasına savunan şehitlerimize, gazilerimize ve kahraman milletimize minnet duyuyoruz” dedi.

15 Temmuz’un Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının adı olduğuhna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, mesajını şöyle sürdürdü:

“Geçmişte sancısını çok çektiğimiz askeri darbeler, ülkemizde çok derin yaralar açtı. 15 Temmuz 2016’yı 16 Temmuz’a bağlayan gece, aynı kabus ne yazık ki, bir kez daha yaşandı.

Hain terör örgütü FETÖ’nün Peygamber Ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış eli kanlı canileri, masum, savunmasız insanların üstüne bombalar yağdırmıştır. O gün kanlı bir askeri darbeyle karşı karşıya kalan güzel ülkemiz adeta sırat köprüsünden geçti, uçurumdan döndü. Şehitlerimizin, yaralılarımızın olduğu ihanet gecesine, Türk halkının, devletine, milletine, vatanına ve bayrağına olan inancı damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları doldurup, darbeye karşı direnerek destan yazan milletimiz, üzerine çökülmek istenen Türkiye’nin en büyük güvencesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüreği her zaman bağımsız vatandan yana çarpan Çorumlu hemşehrilerimiz de, tıpkı ülkenin diğer kentlerinde olduğu gibi, vatan hainlerinin karşısına çıkarak, cesaretle göğüs gerdiler. FETÖ Terör Örgütü’nün ülkemize reva gördüğü kanlı gecede şehit olan 250 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yaralananlara şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.

O nedenle insanlık tarihinde yerine alan 15 Temmuz, Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır.” (Haber Merkezi)

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