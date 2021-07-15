15 Temmuz Şehitleri’ne saygı

Çorum Belediyesi tarafından restore edilen ve açılışı geçtiğimiz yıl yapılan Abide Anıtı’nda Belediye Bando Takımı tarafından kahramanlık türküleri eşliğinde bir tören gerçekleştirildi.

Tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti, Müftü Muharrem Biçer tarafından dua okunması ve devamında anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

İstiklal Şehitleri (Abide) Anıtı’nda düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve yurttaşlar katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

