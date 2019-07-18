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15 Temmuz şehitleri anısına helva dağıtıldı

Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma etkinliklerinde şehitlerin ruhuna ve gazilerin anısına helva dağıtıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına helva dağıtıldı

Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma etkinliklerinde şehitlerin ruhuna ve gazilerin anısına helva dağıtıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:18
15 Temmuz şehitleri anısına helva dağıtıldı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hürriyet Meydanı’nda yapılan ve yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikler sabah saatlerine kadar devam etti. Çorum İnsani Değerler Platformu da 15 Temmuz şehitleri anısına 2 bin kişiye helva ikramında bulundu.

Hürriyet Meydanında anma etkinliğine katılan vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan helva okunan duaların ardından vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Gülistan Lokantası sahibi Keşkekci Şahin Usta tarafından hazırlanan helvaları halka Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, İnsanı Değerler Platformu Dönem Sözcüsü Zekeriya Işık, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Diyanet-Sen İl Başkanı Ali Yıldız, ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz, Bem- Bir-Sen Başkanı Burhan Şahin, Belediye-İş Sendika Başkan Mustafa Köroğlu ve Genç ÇORİMDER üyeleri dağıttı.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 18.07.2019 00:21
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