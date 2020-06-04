15 Temmuz Hürriyet Parkı’nın tuvaleti onarılacak
Çorum belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Hürriyet Parkı içerisinde bulunan tuvaletin tadilatının yapılması amacıyla ihale düzenlendi. 80 bin 259 lira 23 Kr. tahmini bedelle çıkılan ihalede kurula tek teklif sunuldu.
Güncel 04.06.2020, 20:06
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İhaleye EKAP üzerinden giren Emre Topkara tadilat için 71 bin 800 lira teklif sundu. (Haber Merkezi)
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