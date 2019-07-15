15 Temmuz etkinlikleri

Kent meydanında şehitler anısına kan bağışı kampanyasının başlatılacağı etkinliklerde Ulucami’de de öğle namazı öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasından sonra cemaate kumanya ikramı yapılacak.

Hitit Üniversitesi tarafından ise saat 15.00’de Prof.Dr. Abdullah Çolak’ın moderatörlüğünü yapacağı panel gerçekleştirilecek. Hitit Üniversitesi MYO Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’ndaki panele konuşmacı olarak 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman katılırken, “FETÖ’nün Kandilli Dicle Üniversitesi Örneği” konulu konuşması ile Prof.Dr. Mehmet Azimli, “15 Temmuzun Dini Kodları” isimli konuşması ile Prof.Dr. Mehmet Evkuran ve “FETÖ’nün Tarihsel Zemini” konulu konuşması ile Doç.Dr. Zekeriya Işık da panelist olarak yer alacak.

Bugün ayrıca Belediye tarafından saat 20.00’de program düzenlenecek. Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte 15 Temmuz anı defterinin imzalanması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak. Protokol konuşmaları ile devam edecek olan programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konusu slayt gösterisi yapılacak. Ünlü sanatçı Esat Kabaklı’nın konseri ile devam edecek programda “Şehadet Şiirleri” konulu şiir dinletisi ve İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık yönetiminde Türk Tasavvuf Musikisi Konseri verilecek.

Etkinlikler 16 Temmuz saat 00.13’de tüm camilerden okunacak sala ile sona erecek. (Haber Merkezi)