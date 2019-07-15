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“15 Temmuz bin yılın en sinsi ve cânî ihanetidir”

Çorum İnsani Değerler Platformu adına Hitit Akademi Derneği Başkanı HİTÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yayınladı.

“15 Temmuz bin yılın en sinsi ve cânî ihanetidir”

Çorum İnsani Değerler Platformu adına Hitit Akademi Derneği Başkanı HİTÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yayınladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:23
“15 Temmuz bin yılın en sinsi ve cânî ihanetidir”

Darbe girişimini sinsi ve canice olarak nitelendiren Işık, “Sadece yakın tarihimizin değil, bu topraklarda yurt tuttuğumuz 1000 yılın en sinsi ve cânî ihanetidir 15 Temmuz. Bu ihanet kalkışmasının karşısında aziz milletimizin gösterdiği direnç ve kahramanlık ise tarihin altın sayfalarında müstesna yerini almıştır. Bu destansı kahramanlığın mimarları olan 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet, makamları âlî olsun. Müslüman görünüp Müslümanlara karşı kullanılmaya bu kadar müsait olan FETÖ, devletin omurgasını kırarak kökten ele geçirme girişimi olan 15 Temmuz kalkışmasında başta ABD ve AB olmak üzere bütün işbirlikçilerinden destek almıştır. Bu desteğin hâlâ sürdüğünü görüyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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