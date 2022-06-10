15 milyonluk kaçak malzeme imha edildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde 100’e operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen 4 kamyon ve 1 kamyonet dolusu sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütünden oluşan malzemeler Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürüldü. Malzemeler burada KOM ekipleri, Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan heyet gözetiminde imha edildi.

Ele geçirilen malzemelerin imha işlemi öncesi bilgilendirmede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Oğuzcan Taşdemir, 2021 yılı içerisinde 3 ton tütün ve tütün mamulü, 690 paket kaçak sigara, 7 milyon boş makaron sigara, 15 kilogram nargile, 429 adet çok amaçlı kutu, 4 ton kaçak ve sahte alkollü içki, 300 şişe alkollü içki, yaklaşık 20 kilogram anason bitkisi 5 litre yüzey temizleyicisi ile sahte içki üretiminde kullanılan eşyanın ele geçirildiğini belirtti.

Polis ekiplerinin kaçak ürünlerinin imhası sırasında çevrede güvenlik önlemleri aldı.



(Tugay GÖKTÜRK)

