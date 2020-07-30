Son Dakika

15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 674'e yükseldiğini açıkladı.

Güncel 30.07.2020, 22:17
39
15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 674'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 239 test yapılırken, 967 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 229 bin 891 oldu. Bugün 982 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 213 bin 539'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 9.3, toplam ağır hasta sayısının ise 561 olduğu açıklandı.

“Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor”

.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın” ifadelerine yer verdi

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
19°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 30 Temmuz 2020
İmsak 03:44
Güneş 05:29
Öğle 12:52
İkindi 16:46
Akşam 20:05
Yatsı 21:42

Gelişmelerden Haberdar Olun

@