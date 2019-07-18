15 kazada 23 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi’ndeki kazada E.B ve G.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ç ve S.Ü isimli kişiler yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ulukavak Mahallesi’nde A.G isimli genç, yanında park halinde bulunan aracın arkasında otururken aracın geri geri manevra yapması sonucu yaralandı. Gülabibey Mahallesi’nde S.Ş sevk ve idaresindeki araç ile S.Ö yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.D isimli kişi yaralandı. Akkent Mahallesi’nde A.A ve M.D yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Y yaralandı.

Alaca Denizhan Mahallesi’nde İ.T yönetimindeki traktörün römorkunda bulunan F.A isimli kişi düşerek yaralandı. Osmancık Caddesi üzerindeki kazada ise A.Ö sevk ve idaresindeki araç ile İ.B yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı. Gülabibey Mahallesi’nde Ö.B yönetimindeki elektrikli bisiklet seyir halinde iken E.Ö isimli kişiye çarparak yaralarken, Sungurlu Fevzi Paşa Mahallesi’nde V.D yönetimindeki motosiklet ile E.Ö yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Ortaköy Suyolu Mahallesi’nde S.A idaresindeki ATV aracı devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Boğazkale Hattusas Mahallesi’nde ise M.B isimli kişinin yönetimindeki araç devrildi. Kazada sürücü yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sungurlu’nun Hacettepe Mahallesi’nde A.G yönetimindeki araç seyir halinde iken tekerinin çıkması sonucu kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Z.Y hafif şekilde yaralandı. Alaca’nın Denizhan Mahallesi’nde D.G isimli kişinin yönetimindeki araç ile O.Y yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Koyunbaba Mahallesi’nde ise M.Ç yönetimindeki motosiklet tek taraflı kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte arkasında oturan R.B.C isimli kişi yaralandı. Yavruturna Mahallesi’nde R.K yönetimindeki motosiklet ile A.E.O yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Osmancık Güney Mahallesi’nde ise O.C yönetimindeki araç M.K isimli kişiye çarparak yaraladı.

(Haber Merkezi)