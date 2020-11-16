15 günde 94 kişi virüse kurban gitti

Yaklaşık bir yıldır dünya gündeminde olan ve 50 milyondan fazla insana bulaşan salgın ilimizde de bayram sonrası başladığı artışını sürdürüyor. Vaka ve ölümlerdeki artışlar tüm önlemlere rağmen durmazken, Kasım ayının gelmesi ile birlikte de ölüm sayıları yukarı çıkmaya devam ediyor. Salgının hızla yayıldığı ilimizde vefat sayılarında da artış sürüyor.

Çorum’da 15 Kasım 2020 Pazar günü de 11 kişi daha yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Buna göre Kasım ayında 15 gün içinde ölüm sayıları 94’e yükselirken; 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren 41 günde ise 188’e çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ilimizde son 41 günde yaşanan ölümler şu şekilde: “5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de 3 kişi ve 21 Ekim'de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim'de 5 kişi, 24 Ekim’de 3 kişi, 25 Ekim'de 3 kişi, 26 Ekim'de 6, 27 Ekim'de 5, 28 Ekim'de 3 kişi, 30 Ekim'de 4, 31 Ekim'de 3, 1 Kasım'da 3, 2 Kasım'da 12, 3 Kasım'da 6, 4 Kasım'da 3, 5 Kasım'da 6, 6 Kasım'da 5, 7 Kasım'da 7, 8 Kasım'da 4, 9 Kasım'da 6 hasta, 10 Kasım’da 5 hasta, 11 Kasım’da 7 hasta, 12 Kasım’da 11 hasta, 13 Kasım’da 4 hasta, 14 Kasım’da 4 hasta ve 15 Kasım’da ise 11 hasta”

(Haber Merkezi)