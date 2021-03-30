15 arsa bugün satılıyor

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan bazı arsaları bugün ihale ile satacak.

Buna göre mülkiyeti Belediye’ye ait Ayarık, Bahçelievler ve Gülabibey bölgelerinde bulunan toplam 15 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile satılacak.

Konut, ticaret ve sanayi arsası özelliğinde arsaların satış ihalesi saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleşecek. Arsalarla ilgili şartname ve ekleri 100 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

(Haber Merkezi)

