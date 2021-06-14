“15-16 Haziran işçi sınıfının meşalesidir”

15-16 Haziran 1970 işçi direnişinin Türkiye tarihinde o güne kadar gerçekleşen en büyük ve en kitlesel işçi eylemi olduğunu kaydeden Aydın, “Eylemin önemi sadece kitleselliğinden gelmiyor. Asıl önemi, işçi sınıfının varlığını, gücünü kitlesel olarak ortaya koymasıdır” dedi.

DİSK’in 1967’de kurulmasıyla birlikte işçi hakları mücadelesi ve Türkiye sendikal hareketinde 1967’ye kadar varlığını hissettiren iki farklı anlayışın artık farklı sendikal çatılarda kendilerini ifade etmeye başlaması anlamına geldiğini belirten Aydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“DİSK’in kurulması Türkiye işçi sınıfının kendi çıkarları doğrultusunda direniş ve eylem yapmasında bir hareketlilik sağladı. Bu hareketlilik Türk-İş’i büyük oranda etkilemiştir. Bu direniş ve eylemler işçiler için kazanımlarla sonuçlanmıştır. Örneğin;1968-70 arasında Derby işgalinden başlayarak Kavel, Demirdöküm, ECA gibi işyerlerinde gerçekleşen bir dizi işgal eylemleri ile işçiler isteklerini kabul ettirmeye başladılar.

Mücadele tarihinde, işçiler kendi taban örgütlülüklerini yaratmayı başardıkları fabrikalarda, yönetime el koyup üretimi yeniden örgütledikleri deneyimler de yaşanmıştır.

İlimizde Çorum Belediye Başkanı Kemal Demirer tarafından işten atılan 54 işçinin 1966 yılında gerçekleştirdiği “Temizlik İşçilerinin Yalın Ayak Yürüyüşü” ve “Ölüm Yürüyüşü” olarak da bilinen Türkiye işçi sınıfının unutulmaz eylemlerinden biridir. Bu önemli deneyimlerden birisi de, 1969 yılında yaşanan, Çorum İl Özel İdaresine bağlı Alpagut Linyit İşletmeleri işgalidir.

Devlet ve sermaye sendika örgütlenme özgürlüğünü daraltmaya, özel olarak da DİSK’i engellemeye yönelik yasal bir düzenleme hazırladılar. Bu yasal düzenlemeyle, sendikal örgütlenmeye baraj sınırı koyarak DİSK’i sahanın dışına itmeyi amaçladılar.

İşçiler, 15-16 Haziran’daki büyük işçi direnişleri sonunda “Benim hangi sendikaya üye olacağıma devlet değil ben karar veririm” diyerek bu oyunu bozdu.

Günümüzde kod-29 örgütlenme ve iş barışının önündeki en önemli engellerden birisi.2019 ve 2020 arasında kod-29 ile cinsiyete göre 143 bini erkek, 34 bini kadın toplam 177bin işçi işten çıkarılmıştır.

Çorum’da DİSK’e bağlık Birleşik Metal-İş Sendikasına üye olmaları nedeniyle 7 Aralık 2020’de ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadıkları iddiasıyla kod-29’dan işten çıkarılan metal işçilerinin direnişi diğer işçiler için de umut olmuştur.

Tarih, aynı zamanda etkileyeceğimiz bir gelecektir. Bugün yaşanan sorunları çözmek için geçmişteki deneyimlerden yaralanılmalıdır. Bu yönüyle ‘15-16 Haziran’ günümüzde yaşanacak toplumsal ve sınıfsal mücadeleler için yararlanılacak en önemli deneyimlerden birisidir.

Dünden bugüne baktığımızda politik atmosfer çok değişmiş olabilir. Ekonomik, sosyal parametrelerde değişiklikler olmuş olabilir. Ama 51 yıl önceki işçi eyleminde belirleyici olan ortak çıkarlar çerçevesinde birlikte mücadele etme gücü ortadan kalkmamıştır. İşçi sınıfı bugün de potansiyel olarak önemli bir güce sahiptir. Yeter ki birlikte ve örgütlü mücadele gerçekleştirilebilsin.” (Haber Merkezi)

