138 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 182 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 182 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. Bakan Koca: ''Dikkat etmeliyiz. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir'' dedi.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 138 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 316'e yükseldi. Toplamda 36 milyon 768 bin 437 test yapıldı. Bugün yapılan 211 bin 848 testten, 26 bin 182 yeni vaka sayısı, bin 6 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 61 bin 520 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 201 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 863 bin 882'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 710 olduğu açıklandı.