13 yaşındaki kızı fuhşa sürükledikleri iddia edilen 8 kişi Adliye’ye çıkarıldı

Babası ve 5 kardeşi ile birlikte Çorum’da yaşayan C.E., 43 gün önce çarşıya gitmek için ayrıldığı evine bir daha dönmedi. C.E.’yi kaybolduktan bir hafta sonra annesi buldu. Ancak 13 yaşındaki kız yeniden kaçtı. Aile, kızları C.E’nin 35 yaşındaki R.S. isimli şahıs tarafından kandırıldığını iddia etti. Kızlarının kollarının kesildiği ve zorla kendisine uyuşturucu madde içirildiğini iddia eden anne S.E., 43 gündür kayıp olan kızlarını teyzesinin görümcesinin kaçırdığını öne sürdü.

Kız kardeşinin başkasıyla evlendiği için kız kardeşinin görümcesi H’nin ailelerine kin beslediğini ve öç almak için kızları C.E’yi kaçırdığını iddia eden anne, “R. S. kızımın hayatını söndürdü. Bundan 10 gün kadar önce kızım özel bir numaradan aradı ‘Beni kurtarın, beni satıyorlar’ dedi. Kızımı bulun, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

ÇORUM POLİSİ 7 KİŞİYİ YAKALADI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan C.E’nin ailesi başlarına geleni Müge Anlı’ya anlattığı sırada Çorum polisi de Ankara’da gözaltına aldıkları 8 kişiyi adliyeye getirdi. Küçük kız ise polis tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Haber Merkezi)